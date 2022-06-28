انت الان تتابع خبر حسن شاكوش: ماسرقتش لحن أغنية حاجة مستخبية لـ حماقي.. هو أصلا مسروق من أغنية تركي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نفى مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، سرقته لحن أغنية “حاجة مستخبية” للمطرب محمد حماقي، مؤكدًا أن لحن تلك الأغنية مسروق من الأساس من أغنية تركية.

وأشار “شاكوش” خلال لقاءه في برنامج “الحكاية” المُذاع عبر قناة MBC مصر، إلى أغنية “حاجة مستخبية” حققت على منصة “يوتيوب” 16 مليون مشاهدة، وعندما قدم أغنيته “بنت الجيران”؛ قيل أن لحنها مسروق من لحن أغنية “حاجة مستخبية”، مضيفًا أن شركة “حماقي” تواصلت مع شركته لتقسيم الأرباح.

وتابع أن لحن أغنية “حاجة مستخبية” هو لحن أغنية تركية مسروقة، وأنه لم يحصل على إيراد أغنيته بالكامل، لأنه أصبح مُقسم على 3 شركات، وكل ما حصل عليه من أرباح الأغنية هو 100 ألف دولار، وقال نصًا: “الحاجة لما ناس كتير يبصوا فيها بتفشل”.

يُذكر أن حسن شاكوش حصل مؤخرًا على كارنيه مزاولة المهنة من نقابة المهن الموسيقية، وخلال مؤتمر اعتذاره للنقابة ولشعبة الإيقاعيين نشبت مشادات كلامية تطورت إلى اشتباكات بالأيدي، وانتهى الأمر بانسحاب نقيب الموسيقيين هاني شاكر، ثم إعلانه استقالته من منصب النقيب