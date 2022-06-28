انت الان تتابع خبر عمرو دياب يطل بالأبيض ويفاجئ الجمهور بـ “لوك جديد” والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - فاجأ النجم عمرو دياب متابعيه خلال الساعات القليلة الماضية، بصورة جديدة له نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، أثناء ترويجه لألبومه الغنائي القادم، فقد طل على جمهوره بإطلالة صيفية جديدة من نوعها، استطاع من خلالها أن لفت له أنظار العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

عمر دياب باللوك الجديد

نشر الهضبة عمرو دياب صورة جديدة له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، ومن خلالها روج لألبومه الغنائي القادم، الذي اختار له اسم ” الوك الجديد”، وقد تناسب هذه الاختيار لاسم الألبوم مع صورته الجديدة، التي تميزت بإطلالة صيفية جديدة ومختلفة، التي كانت السبب وراء تفاعل الكثير من محبيه ومتابعيه بالعديد من مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة

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نجح النجم العالمي عمرو دياب في اختيار الكاجوال لإطلالته الجديدة، فقد قام بارتداء بنطالا من اللون الأبيض، وقد نصق معه كارديجان مفتوح ومن اللون الأبيض أيضًا، وقد كشف الكارديجان عن منطقة الصدر.

تسببت إطلالة الهضبة في إثارة الكثير من الجدل، فهناك من أشاد بتلك الإطلالة، وهناك من سخر منها، وقد وضح ذلك من خلال التعليقات عليها، والتي من بينها: “الأسطورة عمرو دياب”، “والله قمر”، بيفكرني بمفرش ترابيزة كان عند جدتي الله يرحمها”، أما الحق أشد الستارة وأفصل منها حتة على مقاسي”، “الهضبة طل علينا بالأبيض عقبالنا”.