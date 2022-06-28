انت الان تتابع خبر بعد فشل مؤتمر الموسيقيين وحسن شاكوش .. هل سيعود للغناء ؟ والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكد المايسترو أحمد رمضان سكرتير نقابة المهن الموسيقية، أن قرار عودة مؤدي المهرجانات حسن شاكوش للغناء قانوني، ولا يشوبه أي شائبة.

وحسب تصريحات رمضان للوطن المصرية ، على أن شاكوش لديه الحق فى الغناء، بعد أن حصل على العضوية المنتسبة وتصريح الغناء داخل مصر في أي وقت.

وأشار إلى أن القرار الأول الذى كان صدر نهاية العام الماضي ضده، والذى كان ينص على إيقافه مدى الحياة عن الغناء، غير دستوري، إذ أنهم ليس لهم الحق بمنع شخص مدى الحياة، والقرار الصحيح كان ولابد من أن يكون ايقاف لمدة محددة وغرامة مالية.