انت الان تتابع خبر هل انفصلت نانسي عجرم عن زوجها؟ اعرف الحقيقة من هنا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انتشرت خلال الأيام الماضية، شائعات تفيد بانفصال المغنية اللبنانية نانسي عجرم، عن زوجها طبيب الأسنان فادي الهاشم، خاصة بعد ظهور “نانسي” دون خاتم زواج، في أحدث ظهور لها.

وقد حرص جيجي لامارا، مدير أعمال نانسي عجرم، على توضيح حقيقة تلك الشائعات، حيث أكد في تصريحات صحفية أن “نانسي” لا ترتدي أي خواتم عند إحيائها حفلات غنائية، وهو أمر اعتادت عليه منذ سنوات، لافتًا إلى أنها تعيش حياتها مع زوجها في هدوء، ويزعجها تلك الشائعات التي تُطلق عليها من حين لآخر.

يُذكر أن المغنية نانسي عجرم، كانت قد غنت أغنية “يا ساتر: وهي تتر مسلسل “يوتيرن” والذي عُرض في سباق رمضان 2022، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع موسيقي أحمد عادل.