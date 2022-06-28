انت الان تتابع خبر بعد أزمة مؤتمر “شاكوش”.. هاني شاكر يعلن استقالته من نقابة الموسيقيين والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن نقيب الموسيقيين، المطرب هاني شاكر على الهواء، استقالته من رئاسة نقابة المهن الموسيقية، بعد أزمة مؤتمر اعتذار مؤدي المهرجانات حسن شاكوش اليوم.

وقال “هاني” خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج “الحكاية” المُذاع على قناة “إم بي سي مصر”، أن ما مر به اليوم أشعره بالحزن، لأنه كان يتوقع أن تقدره النقابة بصورة أكبر من ذلك لما قدمه طوال فترة رئاسته للمجلس، مشيرًا إلى أن هدف النقابة كان حل المشكلات وليس الدخول في صراعات، ولذلك تم اتخاذ قرار إقامة المؤتمر بسرعة.

هاني شاكر: لم أكن أحب رؤية مشادات مؤتمر اعتذار “شاكوش”

وأوضح أن “شاكوش” قدم في بداية المؤتمر اعتذاره للنقابة وللجمهور، وبعد انتهاء المؤتمر وقعت مشادات لم يكن يحب رؤيتها، وهو ما جعله يرغب في ترك منصب نقيب الموسيقيين.

وقد وجه “هاني” الشكر للجمعية العمومية ومجلس النقابة على الفترة التي قضاها نقيبًا للموسيقيين، مؤكدًا على أنه لن يتراجع عن هذا القرار.