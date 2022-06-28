انت الان تتابع خبر عاجل.. استقالة هاني شاكر من نقابة الموسيقيين بسبب شاكوش والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال “شاكر”، في مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، المذاع عبر فضائية “ام بي سي مصر”، اليوم الإثنين، إنه اتخذ قرار نهائي بتقديم استقالته من منصب النقيب، موجهًا الشكر للجمعية العمومية، والرحلة التي قدمها خلال عمله في النقابة.

وأوضح أن الشئون القانونية تعرف كافة الإجراءات المطلوبة، وأهيب الجمعية العمومية الحالية بضرورة اختيار النقيب القادم.

وتابع: “من أول يوم قعدت على هذا الكرسي لغاية النهاردة مراعي ربنا في الجمعية العمومية وفي الاعضاء، والحمد لله انتقلنا بيهم نقلة تانية، والكل يشهد بذلك”.