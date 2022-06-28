انت الان تتابع خبر ريم مصطفى تنشر صور جديدة .. والمتابعون: كل يوم تحلوي أكتر والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة ريم مصطفى، مجموعة من الصور الملتقطة لها في أحدث جلسة تصوير، والتي نالت إعجاب عدد كبير من المتابعين.
وقد نشرت “ريم” تلك الصور من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، وظهرت فيها بإطلالة صيفية، حيث كانت ترتدي توب أبيض وتنورة خضراء وغطاء ملون على الرأس، وأبدى الكثير من المتابعون إعجابهم بتلك الإطلالة المبهجة.
نشاط فني للفنانة ريم مصطفى
يُذكر أن مسلسل “الثمانية” هو أحدث أعمال الفنانة ريم مصطفى والذي يُعرض حاليًا، ويشاركها في بطولته مجموعة من الفنانين أبرزهم خالد الصاوي، آسر ياسين، منذر رياحنة، محمود البزاوي، حنان سليمان، فراس سعيد، محمد علاء جاميكا، من تأليف تركي آل الشيخ، وإخراج أحمد مدحت.
وتصور الفنانة ريم مصطفى في الوقت الحالي مسلسلها الجديد “دوبامين”، والذي يشاركها بطولته محمد كيلاني، باسل الزارو، بسنت شوقي، تيام مصطفى قمر، من تأليف محمد جلال وإخراج رؤوف عبد العزيز.