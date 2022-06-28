انت الان تتابع خبر ريم مصطفى تنشر صور جديدة .. والمتابعون: كل يوم تحلوي أكتر والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة ريم مصطفى، مجموعة من الصور الملتقطة لها في أحدث جلسة تصوير، والتي نالت إعجاب عدد كبير من المتابعين.

وقد نشرت “ريم” تلك الصور من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، وظهرت فيها بإطلالة صيفية، حيث كانت ترتدي توب أبيض وتنورة خضراء وغطاء ملون على الرأس، وأبدى الكثير من المتابعون إعجابهم بتلك الإطلالة المبهجة.