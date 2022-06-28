انت الان تتابع خبر لقاء جمع بين تيم الحسن وديما بياعة بعد انفصال دام 10 سنوات.. اعرف السبب والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - من جديد اجتمع الفنان تيم الحسن مع الفنانة ديما بياعة بمكان واحد، وذلك بعد انفصالهم بـ 10 سنوات، وقد تزوج تيم الحسن بعد انفصالهم من الإعلامية المعروفة “وفاء الكيلاني”، وكان السبب وراء اجتماعهم هو تخرج ابنهما “ورد”، وقد قام كلاً منهما بنشر بعض الصور ومقاطع الفيديو التي جمعت بينهم عبر حساباتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ولهذا تصدرا محركات البحث وتريند البحث المختلفة.

سبب اجتماع تيم الحسن وديما بياعة

تزوج تيم الحسن من الفنانة ديما بياعة، وكانت حياتهم مستقرة وهادئة، ولكن سرعان ما تسللت المشاكل حياتهم، وانفصلا بعد اتهامها له بالخيانة، وبدأ كلاً منهما حياتهم من جديد مع شريك حياة آخر، فتزوج تيم الحسن من الإعلامية وفاء الكيلاني، أما ديما بياعة فقد تزوجت من رجل الأعمال المغربي أحمد الحلو

وقد شهدت الساعات القليلة الماضية انتشار بعض الصور ومقاطع الفيديوهات التي جمعت بينهم من جديد، بعد انفصال دام لأكثر من عشر سنوات، وقد علق تيم الحسن على تلك الصورة كاتبًا: “مبروك حبيبي النجاح بمرتبة أعلى تميز، الحمد لله، بترفع الراس يا ورد، الله يحميك وعقبال فهد إن شاء الله، شكرًا لجميع الأساتذة والإداريين المحترمين في مدارس المواكب”.

أما الإعلامية وفاء الكيلاني علقت على منشور زوجها قائلة: “حبيبي مليون مبروك لورد ربنا يحميه وبفرحك بيه وبفهوده”.