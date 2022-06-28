ريهام حجاج تدافع عن أمينة شلباية: بتقدم معلومات مهمة للي بيتعزموا في السفارات

انت الان تتابع خبريهام حجاج تدافع عن أمينة شلباية: بتقدم معلومات مهمة للي بيتعزموا في السفارات والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - دافعت الفنانة ريهام حجاج، عن خبيرة الموضة والتجميل أمينة شلباية، بعد موجة السخرية منها على مواقع التواصل الاجتماعي، لنشرها مقاطع فيديو توضح إتيكيت تناول الطعام.

وقد نشرت “ريهام” من خلال حسابها الرسمي على موقع “فيس بوك” تعليقًا قالت فيه: “مش كلنا بنضحك على أمينة شلباية خالص، وأنا من الناس اللي مش بتضحك عليها، بالعكس بضحك على الناس اللي شغلتها إنها قاعدة على النت تضحك على اللي بيشتغل أو بيقدم حاجة، حتى لو مش عاجباه، فضا دمه تقيل”.

وأضافت: “الست جميلة ومحترمة وبتقدم معلومة تهم البعض، زي الناس اللي بتتعزم في السفارات مثلًا، مش للقاعدين على التليفون قدام تلاجة بيتهم وفاتحين التكييف وبيهروا على السوشال ميديا”.