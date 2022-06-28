مؤتمر اعتذار حسن شاكوش لشعبة الإيقاع يتحول إلى “خناقة”.. وانسحاب هاني شاكر

انت الان تتابع خبرمؤتمر اعتذار حسن شاكوش لشعبة الإيقاع يتحول إلى “خناقة”.. وانسحاب هاني شاكر والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهد مؤتمر اعتذار مؤدي المهرجانات حسن شاكوش إلى شعبة الإيقاعيين وأعضاء نقابة المهن الموسيقية، مشادات كلامية، تحولت إلى حالة من الهرج، وانتهت بانسحاب نقيب الموسيقيين المطرب هاني شاكر.

وقد بدأ المؤتمر بتقديم “شاكوش” اعتذاره لشعبة الإيقاع وللمطرب هاني شاكر قائلًا: “بقولكم متزعلوش حقكم عليا وانتم إخواتي ودي غلطة واللي جاي أحسن”.

من جانبه، قال نقيب المهن الموسيقية المطرب هاني شاكر، أنه يتمنى أن يكون هذا المؤتمر هو بداية نهاية الأزمة التي نشبت بين “شاكوش” وشعبة الإيقاع، بسبب تصريحات الأول التي أدلى بها سابقًا.

بينما أشارت عضو مجلس نقابة الموسيقيين المطربة نادية مصطفى، إلى أن “شاكوش” أخطأ في حق مصر بأكملها، ولكنه قدم اعتذارًا، ولا يمكن إيقافه مدى الحياة.

سبب خناقة مؤتمر حسن شاكوش وانسحاب هاني شاكر

بدأ التراشق في مؤتمر اعتذار حسن شاكوش، بعدما قال الموسيقي سعيد الأرتيست متحدثًا عن شعبة الإيقاعيين، أنه حصل على وعد من النقابة باعتذار “شاكوش” رسميًا قبل منحه كارنيه نقابة الموسيقيين، ولكن ما حدث هو العكس، مؤكدًا أن النقيب هاني شاكر شدد على أنه لن يمنح “شاكوش” الكارنيه طيلة تواجده في النقابة، ولكنه على حد وصفه “رجع في كلامه”.

وأشار “الأرتيست” إلى أنه كان خارج مصر عندما نشر حسن شاكوش صورته مع كارنيه النقابة، مضيفًا أنه شعر أن الأخير تعمد مضايقته من خلال تلك الصورة.

وفي هذا الوقت تدخل أحمد رمضان، سكرتير نقابة المهن الموسيقية، وقال للأرتيست نصًا: “لو مش عاجبك قرارات النقابة تعالى انت مكان النقيب”، الأمر الذي أثار غضب عازفي الإيقاع، ووقعت مشادات كلامية ومشاجرات بالأيدي، وانتهى الأمر بانسحاب نقيب الموسيقيين المطرب هاني شاكر من المؤتمر.