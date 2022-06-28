انت الان تتابع خبر نجوى كرم تعيد موضة التسعينات.. طلعي لبس ماما القديم وابدعي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تألقت النجمة نجوى كرم بإطلالة رائعة كما اعتاد منها الجمهور دائمًا، ولكنها في ذلك المرة كسرت القاعدة التي تحرص عليها الكثير من الفنانات، وهي اختيارهم للفساتين اللاتي سوف يظهرون ويطلون على جمهورهم بها، وذلك عندما قامت نجوى كرم بنشر صور جديدة لها آثارت من حولها جدل كبير.

نجوى كرم تعيد موضة التسعينات

قامت مؤخرًا الفنانة نجوى كرم بنشر مجموعة من الصور الخاصة بها عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات القصيرة “تويتر”، وقد اثارت تلك الصور دهشة واستغارب الكثير من محبيها ومتابعيها، فقد ظهرت نجوى كرم بتلك الصور وهي ترتدي ثلاث فساتين قامت بارتدائهم من قبل في التسعينات، وقد استطاعت أن تعيد موضة تلك الفساتين من جديد.

فقد ظهرت بفستان أسود اللون بصورة قديمة لها وهي تنزل الدرج، وقد كشفت تلك الصورة ارتدائها لذلك الفستان عام 1992، وبالتحديد في كليب شمس الأغنية.

لم تكن هذه هي الصورة الوحيدة التي نشرتها نجوى كرم، فقد قامت بنشر صورتين وهي ترتدي بهم فساتين أخرى قامت بارتدائهم في التسعينات، ومن الملفت أن إثنان من هؤلاء الفساتين من تصميم مصمم الأزياء العالمي “إيلي صعب”.