اغراء طاغي .. رولا يموت تتجاوز المحظور بظهور خادش للحياء كشف كل شيء للعلن !!

الرياض - محمد الاطلسي - أثارت الفنانة اللبنانية رولا يموت، الجـدل بين المتابعين بعد أن كشفت جسدها، في واحدة من أجرأ إطلالاتها وأطلت أخت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، وهي تستعرض مؤخرتها بالمايوه الكاشف؛ مما جعل كل جسدها مكشوف باستثناء نهديها.وعلقت رولا يموت على الصورة قائلة :”عيد حب سعيد يا أطفالي اروني حبكم" ووضعت نهاية التعليق شكل قلب باللون الأحمر. رولا فنانة تحب استعراض جمالها وجسدها، وتطلق على نفسها "ملكة الإغـراء "، وهذا بسبب الصور الكثيرة التي تنشرها عبر حسابها الخاص بموقع إنستقرام وفي فيديوهاتها الغنائية.

ولدت الفنانة وعارضة الأزياء، رولا يموت، في عام 1984م، وكشفت عدة مرات، أنها أخت غير شقيقة للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي.