شذى تهاجم حسن شاكوش..تعرف على التفاصيل

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 28 يونيو 2022 10:25 صباحاً - انتقدت المطربة شذي تصريحات مؤدي المهرجانات حسن شاكوش بعد ظهوره فى أحد البرامج التليفزيونية ليلة أمس، الاثنين، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وعلقت شذى قائلة: "لقاء حسن الشاكوش النهارده ده بنسبالي كوميديا سوداء وهبد غير طبيعي! كنت بضحك وعايزة أكسر التليفزيون من كمية الاستفزاز، وبالأخص الجزء بتاع الرد إن حماقي أصلا سارق اللحن من أغنية تركي؟؟؟ وأساسا الأغنية التركي نازلة بعد أغنية حماقي بسنتين على الأقل! وإن أغنية حماقي من ٢٠١٢ جايبة ١٦ مليون بس؟؟؟؟؟؟!!!".