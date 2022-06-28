نادية مصطفى تعتذر من هاني شاكر: حقك على راسي

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 28 يونيو 2022 10:25 صباحاً - كشفت النجمة نادية مصطفى، عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية، عن دعمها الكبير للفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية الذي أعلن استقالته مساء أمس الإثنين، عقب اشتباكات بالأيدي ومشادات كلامية في مؤتمر صحفي عقدته النقابة لإعلان اعتذار حسن شاكوش وكشف ملابسات منحه تصريحاً بمزاولة مهنة الغناء.

وكتبت نادية مصطفى، عبر صفحتها الخاصة على موقع الفيس بوك، موجهة حديثها لهاني شاكر: «الفنان الكبير والإنسان المحترم وأخي الغالي، وأمير الغناء العربي، حقك على رأسى أنا، وسأظل عمري كله فخورة بكوني أحد أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية في ظل رئاستك، ويشهد ربي أنك ما قصرت يوماً وحفظت الأمانة، وستظل العمر كله المحترم الأصيل والقامة الشامخة».