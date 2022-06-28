غدا.. جورج وسوف وصابر الرباعى في حفل بموسم جدة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 28 يونيو 2022 10:25 صباحاً - يحيى كل من سلطان الطرب جورج وسوف والفنان صابر الرباعى حفل غنائى ضخم غدا ضمن حفلات موسم جدة ٢٠٢٢.

يشهد موسم جدة 2022 مجموعة فريدة من الفعاليات العالمية والعروض الفنية والمسرحية التي ستشهدها مواقع الفعاليات، والحفلات الفنية العربية والعالمية، والألعاب والمدن الترفيهية، إلى جانب المعارض المتخصصة التي سيشهدها الموسم.

نشر الفنان التونسي صابر الرباعي، مجموعة صور من حفله الغنائي الذي أقيم فى فرنسا، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وعلق الرباعي علي الصور قائلا" ‏كل الحب والشكر والتقدير على هذه الليلة الرائعة والاستقبال الرائع من الجمهور الغالي من حفل قاعة العروض الموسيقية الشهيرة Les Folies Bergère في عاصمة الحب باريس".