وفاة والدة عبد العزيز مخيون وتشييع الجنازة بعد العصر فى البحيرة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 27 يونيو 2022 12:28 مساءً - أكد الفنان عبد العزيز مخيون عن وفاة والدته السيدة ناهد مخيون، مشيرًا إلى أن تشييع جنازتها سيكون بعد صلاة عصر اليوم الإثنين من مسقط رأسه بعزبة مخيون في محافظة البحيرة.

يذكر أن عبد العزيز مخيون شارك في مسلسل "الاختيار 3" الذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى وجسد شخصية مرشد جماعة الاخوان محمد بديع، والعمل من تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي بطولة كل من: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوي، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض إيمان العاصي، هيدى كرم.