خروج محمد ثروت من العناية المركزة واستقرار حالته

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 27 يونيو 2022 11:30 صباحاً - كشف المطرب أحمد محمد ثروت، نجل النجم محمد ثروت عن مستجدات حالة والده الصحية بعد تعرضه لـ وعكة صحية مفاجئة.

قال "ثروت" خلال مداخلة هاتفية إلى برنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على قناة "CBC"، أن أمرًا مفاجئًا حدث للوالد اضطر الأطباء لإدخاله على الفور غرفة العمليات لإجراء جراحة في القلب، موضحًا أن الفنان محمد ثروت خرج من العناية المركزة، وحاليًا يتعافى في إحدى غرف المستشفى بعد جراحة القلب وحالته الآن مستقرة وجيدة.

أكد أحمد ثروت أن والده من الأشخاص الرياضيين لكنه استيقظ صباحًا في أحد الأيام وهو يشعر بألم في الصدر وتم الكشف طبيًا عليه، وتبين أن هناك انسداد في شريان بالقلب بنسبة ٩٩٪ ولابد من دخوله لغرفة العمليات.

أكد "ثروت" أن العملية الجراحية تمت بنجاح بفضل الله أولًا ثم دعوات جمهور المطرب العظيم، كاشفًا أنه خلال الأسابيع المقبلة سيسافر الفنان إلى الخارج لاستكمال رحلة علاجه.