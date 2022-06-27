ريم مصطفي تشارك متابعيها كواليس مسلسلها الجديد دوبامين

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 27 يونيو 2022 10:29 صباحاً - حرصت الفنانة ريم مصطفى علي مشاركة متابعيها بـ صورة جديدة لها عبر خاصية استورى بموقع التواصل الاجتماعى للصور و الفيديوهات إنستجرام .

وظهرت ريم مصطفى في الصورة من كواليس مسلسل دوبامين بصحبه الفنان باسل الزارو، وتفاعل معها عدد كبير من جمهورها .

وتستأنف ريم مصطفى تصوير مسلسلها الجديد "دوبامين" المكون من 15 حلقة، والذى صورت منه المشاهد الأولى قبل شهر رمضان الماضي، وهو تأليف محمد جلال وإخراج رؤوف عبد العزيز ويشارك في بطولته إلى جانب ريم مصطفى كلًا من محمد كيلانى، باسل الزارو، مروان يونس، تيام مصطفى قمر، اسراء رخا، بسنت شوقى، وعدد آخر من الفنانين الشباب، ومقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.