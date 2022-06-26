انت الان تتابع خبر أحلي من أمها- بنت هيفاء وهبي تتألق وتشكف عن مفاتنها في هذا الظهور والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت زينب فياض، ابنه الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي مقطع فيديو جديد لها عبى حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام والذي وثق لحظات احتفالها بعيد ميلادها الذي وافق أمس، 26 يونيو الجاري.

وظهرت زينب فياض وهي ترتدي فستان من اللون البستاج، المشكوف من منطقة الصدر بشكل كبير مع استخدام الكثير من المكياج وأحمر الشفاه، مما أثار إعجاب الجمهور.

وعلقت علي الفيديو قائلة انه عيد ميلادي.

وحظيت ابنه الفنانة هيفاء وهبي من زوجها زوجها اللبناني التي انفصلت عنه قبل احترافها الغناء بالكثير من التعليقات علي هذا الفيديو مثل كل عام وانتي بخير ياروحي- عقبال سنة صحة ونجاح وسعادة وفرح .. وكل عام وانت بخير وعيد ميلاد سعيد.