تطورات حالة الفنان محمد ثروت الصحية.. تحت الملاحظة بعد إجراء عملية خطيرة

انت الان تتابع خبرتطورات حالة الفنان محمد ثروت الصحية.. تحت الملاحظة بعد إجراء عملية خطيرة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أجرى الفنان محمد ثروت أمس عملية جراحية في القلب، وهذا بسبب تعرضه إلى أزمة صحية شديدة دخل بسببها المستشفى، ويريد الكثير من محبيه الإطمئنان على حالته الصحية، وأيضاً معرفة تطورات حالته بعد العملية.

تطورات حالة الفنان محمد ثروت الصحية بعد العملية

وخرجت زوجة الفنان محمد ثروت في العديد من التصريحات وأكدن أن حالته الصحية حالياً جيدة، وأنه ما زال تحت الملاحظة حتى الآن بعد أن أجرى عملية جراحية في القلب وهي تركيب دعامة أمس، وغادر العناية المركزة، وانتقل في الليل إلى الغرفة التجارية بعد إجرا العملية.

عملية الفنان محمد ثروت أمس

واجرى امس الفنان محمد ثروت جراحة عاجلة في القلب داخل أحد المستفيات الكبرى، وكتب نجله من خلال موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك“، وقال “أبويا وحبيبي بيعمل عملية في القلب دلوقتي، دعواتكم بالشفاء.. ربنا يقومك لينا بالسلامة يا حبيبي”، وتحدث عن تفاصيل إجراء العملية الجراحية في القلب.