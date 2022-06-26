هذا ما حدث للبنت الوحيدة لمؤسس قناة طيور الجنة (خالد مقداد) وأحزنت قلوب كل الأردنيين.. لن تصدق ماحدث لها؟

الرياض - محمد الاطلسي - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي اخبار عن نبذ عائلة ​خالد مقداد​، لإبنته جنى مقداد نجمة طيور الجنة. وأكد العديد من المتابعين عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أن عائلة مقداد باتت اليوم تهمل إبنتهم جنىوذلك بسبب شقيقها الصغير سند.

وكشف البعض أن معظم الأمور التي كانت تقوم بها العائلة، كانت جنى هي من تحتل معظم الصور. خاصة بين أحضان والدها خالد المقداد، إلا أنها اليوم باتت مهمشة جداً، حتى إعتقد البعض أنه تم نبذها. العديد من المتابعين علقوا على هذا الأمر بتصاريح صادمة، وفي رصد للتعليقات:العديد من المتابعين علقوا على هذا الأمر بتصاريح صادمة، وفي رصد للتعليقات: يمكنك مشاركة العمل على