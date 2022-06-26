انت الان تتابع خبر ابنة هيفاء وهبي تحتفل بعيد ميلادها بفستان طويل تشعل انستجرام.. صور والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت مؤخرًا زينب فياض ابنة هيفاء وهبي بمشاركة محبيها ومتابعيها صور جديدة من حفل عيد ميلادها، وذلك من خلال حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام، وقد نالت الصور على إعجاب عدد كبير من محبيها ومتابعيها.

ابنة هيفاء وهبي تحتفل بعيد ميلادها بفستان طويل

قامت ابنة هيفاء وهبي “زينب فياض” بنشر صورة جديدة لها خلال احتفالها بعيد ميلادها الـ 27، وقد قامت بارتداء فستان طويل بلون جديد يميل إلى اللون الأخضر، وقد تميز الفستان بتصميمه المكشوف بمنطقة الصدر، بالإضافة إلى أنها تألقت باختيارها تسريحة شعر مموجة ومنسدلة بشكل انسيابي عبر كتفيها، وقد زينة الصورة كعكة عيد ميلادها المزينة بحرف الـ Z.

هذا بالإضافة إلى أن ابنة هيفاء وهبي قد قامت بمشاركة محبيها ومتابعيها الهدايا التي قد حصلت عليها، عبر خاصية الاستوري بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وذلك أيضًا ما تقوم به والدتها الفنانة هيفاء وهبي.

كما شاركت زينب فياض ابنة هيفاء وهبي العديد من الفيديوهات التي شاركها بها بناتها، وهي تغني معهم، وكثيرًا ما تفاعل المتابعين لها مع تلك الفيديوهات.