انت الان تتابع خبر رنا سماحة تتصدر التريند بكلمات مؤثرة بعد وفاة طفلين من عائلتها.. يا رب هون والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهدت الساعات القليلة الماضية تصدر الفنانة رنا سماحة مؤشرات البحث “تريند” بمحرك البحث جوجل، وذلك بعد تعرض أبن عمها لحادث مروع نتج عنه وفاة طفليه ودخوله للعناية المركزة، وقد تعاطف مع ذلك الخبر المؤسف العديد من محبيها ومتابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وفاة طفلين من عائلة رنا سماحة

تعرض ابن عم الفنانة رنا سماحة لحادث ثير مروع، نتج عنه وفاة طفليه ودخوله لغرفة العناية المركزة، وقامت رنا سماحة بنشر الخبر عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي الأكثر استخدامًا “فيسبوك”، وقد كتبت قائلة: “يا رب هون يا رب.. لطفك يا الله.. اللهم اجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرًا منها”.

وتابعت تعليقها كاتبة: “اللهم اجرنا في مصيبتنا انا لله وانا غليه راجعون.. حببتي أهله كريم محمد سماحة 7 سنوات ملاك في الجنة.. واخوها حمزة 3 سنوات ملاك في الجنة الاثنين راحوا.. ووالدهم ابن عمي كريم محمد سماحة في العناية المركزة إثر حادث.. حكمتك يا رب لطفك صبرنا يا الله”.