انت الان تتابع خبر أسعار تذاكر حفل حسين الجسمي بالأردن تشعل الردود والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عبر حسابه على انستغرام، نشر الفنان الاماراتي حسين الجسمى تعليقا كشف فيه عن تفاصيل حفله فى عمان، قال فيه: “الأردن في القلب واليوم كلنا شوق ومحبة للقاء أحبابنا الجمهور الأردني الغالي في مساء يوم 29 يوليو 2022 في أرض المعارض طريق المطار"، وتفاعل الجمهور الأردني بشكل كبير من منشور الجسمي معبرين عن حبهم له، حماسهم لحضور الحفل.

وبدورها، طرحت الشركة المنظمة لحفل حسين الجسمي بعمان، التذاكر للجمهور مقسمة على 5 فئات، تبدأ من 55 دينار أردني، والثانية بمبلغ 65 دينار أردني، الثالثة 85 دينار أردني، الرابعة 125 دينار كويتي، والفئة الأخيرة يبلغ ثمن التذكرة بها 225 دينار أردني.

ولاقت قائمة أسعار تذاكر حفل الفنان الجسمي قبولا لدى الجمهور الأردني الذين أكدوا ان الأسعار مناسبة وليست باهظة كباقي الفنانين، بينما أشار البعض ان ثمن تذكر في الفئة الرابعة والأخيرة باهظ جدا، وقد تساوي راتب شهري لموظف عادي.

وعلى صعيد آخر، يستعد حسين الجسمي لإحياء حفل غنائي ضخم في القاهرة يوم 30 يونيو الجاري، في فندق الماسة، وعبّر عن سعادته بتجدد اللقاء مع الجمهور المصري، على حساباته في مواقع التواصل، قائلا: "عبر مساحات الشوق الكبيرة وبموعدنا المتجدد في الغالية مصر نلتقي معكم في فندق الماسة - مدينة نصر - يوم 30 يونيو 2022 بإذن الله".

يذكر ان الفنان الإماراتي قد طرح مؤخرا أغنيته الجديدة من اللون الغنائي المصري بعنوان "ليه"، وتمكن الجسمي من الدخول إلى قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر موقع يوتيوب ، بعد أن حققت ما يزيد عن 700 ألف مشاهدة عقب طرحها بـ 24 ساعة فقط، وتم عرضها من خلال فيديو ممنتج متضمن كلمات الأغنية حصرياً عبر قناته الرسمية في موقع YouTube ، بالإضافة إلى نشرها عبر جميع الإذاعات الخليجية والعربية، والمكتبات والمنصات الموسيقية الإلكترونية.