انت الان تتابع خبر رنا سماحة تتصدر بحث جوجل بعد فقدان طفلين من عائلتها بحادث اليم والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عبر منشور على حسابها الرسمي على فيسبوك، أعلنت الفنانة المصرية رنا سماحة عن وفاة طفلين من عائلتها، ودخول والدهما العناية المركزة، إثر حادث أليم.

وكتبت الفنانة: "اللهم اجرنا في مصيبتنا..أَهِلّه كريم محمد سماحة ٧ سنوات واخوها حمزه ٣ سنوات ملائكة في الجنة..ووالدهم ابن عمي كريم في العناية المركزة إثر حادث.. يا رب لطفك صبرنا يا الله».، وتفاعل الجمهور مع منشور سماحة معبرين عن حزنهم وتاثرهم لهذا الحادث الأليم، متمنين الرحمة للاطفال، والشفاء لوالدهم.

كما تفاعل معها عدد كبير من الفنانين، منهم مينا عطا، وهلا رشدي، داعيين المولى عز وجل بالرحمة والمغفرة للأطفال، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

يذكر ان رنا سماحة، قد شاركت متابعيها مؤخرا بمجموعة صور لإحتفالها مع زوجها بعقيقة ابنها "مالك سامر أبو طالب"، نشرتها عبر حسابها الشخصي في انستجرام، وكتبت: "عقيقة ابني ونور عيوني مالك سامر أبو طالب"، وشكرت كل من ساعدها وشاركها لإنجاح هذا اليوم.

وعلى صعيد آخر، تعتبر أغنية "أوبا"، أحدث أعمال رنا سماحة، بالاضافة الى دعاء دينى يحمل اسم “يا واسع الرحمات”، وأظهرت سماحة جوانب مختلفة عن شخصيتها داخل الكليب الذي يتميز بالعصرية، حيث قدمت خلال الكليب رقصات استعراضية، وكانت أبرز مفاجآت الفيديو كليب المشاركة التمثيلية للملحن سامر أبو طالب، والذي أضفى أجواء مختلفة بكواليس التصوير ، حيث فاجأ الجميع بالتقدم لخطبة رنا سماحة ، ومن بعدها قاموا بإعلان الخبر الذي شكل مفاجأة سارة بالوسط الفني.