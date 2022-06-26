انت الان تتابع خبر بعد ان فرقتهما نسرين طافش .. ديما بياعة وتيم حسن يفجّران مفاجأة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في لقاء نادر بينهما منذ طلاقهما قبل نحو عشر سنوات، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة تجمع الفنان السوري تيم حسن، بطليقته الفنانة ديمة بياعة، في حفل تخرج ابنهم ورد، وذلك بحضور زوج ديمة بياعة الحالي، أحمد الحلو والإعلامية المصرية وفاء الكيلاني زوجة تيم حسن.

هذا ونشرت ديما بياعة عبر خاصية "ستوري على حسابها الخاص على "إنستغرام"، صور من حفل تخرج ابنهما ورد، ونشرت أسرته عدة صور له أثناء تسلمه شهادة التخرج، وخطف الأنظار في ظهوره الجديد، خاصة مع التشابه الكبير الذي يجمعه بوالده تيم حسن.

يذكر أن ورد وفهد ابني تيم حسن وديما بياعة، يعيشان برفقة والدتهما بعد انفصالها عن والدهما، وكانت بياعة أول من شاركت متابعيها بصورة جديدة لها ظهرت فيها مع نجليها بعد غياب طويل عن وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك في أحد صالونات الحلاقة في مدينة دبي.

الجدير بالذكر، أن تيم حسن كان متزوج من الممثلة ديمة بياعة، وأنجب منها ولدين هما ورد وفهد، وتم اعلان الطلاق في 2012 تم إعلان الطلاق، في واقعة أشعلت كواقع التواصل حينها، وخاصة ان الفنانة نسرين طافش كانت السبب في هذا الانفصال بع ان اقامت علاقة سرية مع زوج صديقتها تيم حسن، وعندما كشفت ديما الخيانة طلبت الطلاق ورفضت مسامحته، حسب قولها في وسائل الاعلام واللقاءات التلفزيونية.

وتزوجت بياعة عام 2014 من رجل الأعمال المغربي أحمد الحلو، بعدها تزوج تيم حسن من الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني، في خبر شكل صدمة كبرى في الوسط الفني، خاصة بعد تصريحات رجل الأعمال اللبناني طوني ميخائيل، طليق وفاء الكيلاني، أن طليقته كانت متزوجة من تيم حسن سراً لمدة عام قبل إعلان زواجهما. وأنه عندما اكتشف زواجها، رفع دعوى قضائية ضدها للحصول على حضانة طفليه منها، إن لم يتم إعلان الزواج بطريقة رسمية، لذلك قامت وفاء الكيلاني وتيم حسن بإعلان الزواج بشكل رسمي من خلال صورة تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.



