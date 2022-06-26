انت الان تتابع خبر ابنة فنان اردني مشهور تتلقى تهديد من شخص مجهول.. تفاصيل والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن الفنان الأردني شاكر جابر عن تلقي ابنته سارة تهديدا بالقتل من قبل مجهول.

ونشر شاكر عبر حسابه في فيسبوك صورة الرسالة التي تلقتها ابنته، مكتوب فيها "الإعدام بعد بنت التطبيقية رح تكوني انت".

وقال شاكر، "هذا وصل لابنتي أمس، تهديد بالقتل".

واكد أنه تقدم بشكوى لدى وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية صباح يوم الجمعة فور تلقي ابنته الرسالة عبر احد تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي.

وبين أن مرسل الرسالة مجهول بالنسبة له ولابنته التي تعمل في قطاع التعليم، ولا يوجد أي مبرر لمثل هذه الرسالة.

وأوضح أنه اتخذ اجراءات احترازية منذ تلقي ابنته الرسالة بتقليل الحركة وعدم الخروج كالمعتاد إلى حين التبين من حقيقة التهديد وهوية مرسله.

وأشار إلى أن الرسالة قد تكون في إطار المزاح، إلا أن هذا النوع من المزاح غير مقبول على الاطلاق إذ يتسبب بالذعر لمتلقيه، ولا بد من محاسبة مرتكبي هذه الافعال لتكون درسا.

ومن جهته قال الخبير في علم الاجتماع البروفيسور حسين الخزاعي:" إن جريمة جامعة المنصورة في مصر قد تكون دافعا لارتكاب مثل هذه الجرائم في ظل انتشار المعلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

وأكد أن تبادل المعلومات في القضايا المتشابهة قد تكون محفزا للاتجاه نحو ذات المصير.

وبين أن السبب الرئيسي لارتكاب الجرائم هو وجود الخلافات وتأخير حلها خاصة في غياب الحوار الهادف بين افراد المجتمع إضافة إلى طريقة التفكير بأن الرأي الذي يمتلكه أحد الأطراف هو الصحيح ورفض الآراء الاخرى.

[الفنان الأردني شاكر جابر]

الفنان الأردني شاكر جابر