انت الان تتابع خبر اتفرج .. ابنه حمدي المرغني وإسراء عبد الفتاح لأول مرة.. شكل مين فيهم والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت مؤخرًا الفنانة إسراء عبد الفتاح نجمة مسرح مصر وزوجة الفنان حمدي المرغني، بنشر صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، وقد نالت الصورة على إعجاب عدد كبير جدًا من متابعيها ومحبيها، وذلك لظهور ابنتها برفتها لأول مرة.

الظهور الأول لابنة حمدي المرغني وإسراء عبد الفتاح

انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية صورة جديدة عبر الحساب الشخصي للفنانة إسراء عبد الفتاح بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، وقد جمعت الصورة بين الأم والابنه لأول مرة، وقد نالت الصورة على إعجاب عدد كبير من المتابعين لها، وانهالت عليها التعليقات الرقيقة.

مسلسل إسراء عبد الفتاح

من الجدير بالذكر أن الفنانة إسراء عبد الفتاح غابت عن الظهور منذ عدة سنوات، فقد كان عملها الفني الآخير هو مسلسل “سكر زيادة”، الذي قامت ببطولته النجمة نادية الجندي والنجمة نبيلة عبيد والنجمة هالة فاخر والنجمة سميحة أيوب، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من المع نجوم الفن، وعلى رأسهم الفنانة هنادي مهنا وأميرة هاني ومي الغيطي وطارق عبد العزيز وإنجي على ومصطفى أبو سريع، والمسلسل كان من تأليف أمين جمال وإبراهيم محسن، ومن إخراج وائل إحسان.