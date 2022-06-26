انت الان تتابع خبر منة فضالي تهنئ ملك زاهر بعيد ميلادها.. شوفوا قالت لها ايه والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت مؤخرًا الفنانة الجميلة منة فضالي بتهنئة الفنانة الشابة ملك زاهر بعيد ميلادها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، فقد قامت بنشر صورة رقيقة لها من أجل تهنئتها، وقد نالت تلك اللافتة الجميلة إعجاب العديد من المتابعين.

منة فضالي تهنئ ملك زاهر بعيد ميلادها

قامت الفنانة منة فضالي بنشر صورة رقيقة للفنانة الشابة ملك زاهر عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، من أجل تهنئتها بعيد ميلادها، وقد علقت على تلك الصورة قائلة: “كل سنة وانتي طيبة يا قلبي”.

ومن الجدير بالذكر أن الفنانة منة فضالي تنتظر عرض الجزء الثاني من مسلسلها الجديد “أفراح إبليس”، والذي يقوم ببطولته الفنان جمال سليمان والنجمة صبرين ومحمود عبد المغني وأحمد صفوت وكمال أبو رية ومحمود الجندي وعاطف رشاد وتامر ضيائي ونادية رشاد وضياء المرغني وأميرة الشريف وهنادي مهنا ورنا سماحة وروجي حامد وليلى حسن، والمسلسل من تأليف الكاتب المعروف “مجدي صابر”، ومن إنتاج لؤي عبد الله، أما الإخراج فهو لأحمد خالد أمين.