انت الان تتابع خبر في اللحظات الأخيرة.. فيلم تسليم أهالي يخرج من سباق عيد الأضحى.. اعرف التفاصيل والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قرر صناع فيلم تسليم أهالي، خروج الفيلم من سباق أفلام عيد الأضحى، وذلك بعد أن كان مقررًا له منافسة باقي أفلام الموسم.

حيث قال مدير التوزيع السينمائي، محمود الدفراوي، أن فيلم “تسليم أهالي” لن يشارك في موسم أفلام عيد الأضحى، وسوف يتم عرضه بعد العيد، ولكن لم يتم الاستقرار على تاريخ عرضه حتى الآن.

يُذكر أن فيلم “تسليم أهالي” هو الفيلم الذي شهد عودة الفنانة دنيا سمير غانم، بعد غياب عن السينما استمر لمدة 3 سنوات، كما يُعد الفيلم هو أخر عمل فني شاركت فيه الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز.

يشارك في بطولة فيلم “تسليم أهالي” كلًا من هشام ماجد، لوسي، بيومي فؤاد، من ، تأليف شريف نجيب وإخراج خالد الحلفاوى، وتدور أحداث الفيلم حول حبيبين يضطرا إلى الهروب، بسبب مطاردة سيدة لبطل الفيلم، وتدور الأحداث في إطار كوميدي.