انت الان تتابع خبر بشعر أحمر وفستان أصفر.. منة فضالي تفاجئ متابعيها على إنستجرام والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - فاجأت الفنانة منة فضالي، متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بأحدث ظهور لها من كواليس فيلمها الجديد “مغامرات كوكو”.

حيث نشرت “منة” من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، صور تظهر فيها وهي ترتدي فستانًا قصيرًا أصفر اللون، وحذاء رياضي، وتركت شعرها الأحمر ينسدل على كتفيها.

وأرفقت الفنانة منة فضالي مع صورها الجديدة التعليق التالي: “فيروز من فيلم مغامرات كوكو إنتاج شركه ميكرز الأستاذ عمرو طنطاوي وإخراج الأستاذ إسماعيل فاروق”.

يُذكر أن فيلم “مغامرات كوكو” هو أحدث الأعمال الفنية للفنانة منة فضالي، ويشاركها في بطولته كلًا من شيرين رضا، خالد الصاوي، بيومي فؤاد،، نانسي صلاح، أوس أوس، إيهاب فهمي، سارة سلامة، رحمة أحمد، انتصار، محمود الليثي، وتدور أحداث الفيلم داخل إحدى المستشفيات البيطرية حول الصراع الدائر بين الخير والشر في الحيوانات.