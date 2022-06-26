انت الان تتابع خبر اتفرج تيم حسن يحتفل مع وفاء الكيلاني وزوجته السابقة بتخرج ابنه والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ظهر الفنان تيم حسن، برفقة زوجته الإعلامية وفاء الكيلاني، ونجله من زوجته الأولى ديما بياعة، خلال الاحتفال بتخرج نجل “تيم”.

حيث نشرت زوجة “تيم” السابقة الفنانة السورية ديما بياعة، من خلال خاصية “الاستوري” في حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، صورة من الاحتفال، والتي ظهرت فيها “ديما” مع زوجها السابق الفنان تيم حسن، وزوجته الإعلامية وفاء الكيلاني، وابنهما وهو يرتدي زي التخرج.

أول ظهور لـ تيم حسن ووفاء الكيلاني بعد شائعات الانفصال

يُذكر أنه منذ فترة، انتشرت شائعات تفيد بانفصال الفنان تيم حسن عن زوجته وفاء الكيلاني، خاصة بعد عدم ظهور الثنائي في أي مناسبة على مواقع التواصل الاجتماعي لفترة طويلة.

وتُعد أحدث الصور التي تجمع بين “تيم” وزوجته أفضل رد على الشائعات المتداولة بخصوص انفصالهما.