انت الان تتابع خبر تامر حسني يقترح فكرة لدعم علاج مرضى ضمور العضلات.. اعرف التفاصيل من هنا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تبنى الفنان تامر حسني، فكرة جديدة، تساعد على علاج مرضى ضمور العضلات في مصر، بعد ظهور حالة الطفلة رقية، وتبعها ظهور العديد من الحالات الأخرى.

وجاءت تلك الفكرة بعد أن طلب اليوتيوبر حسين الجوهري، من “تامر” تقديم الدعم لفكرة مزاد خيري، لجمع المبلغ اللازم لشراء الحقنة التي تحتاج إليها الطفلة رقية.

حيث نشر الفنان تامر حسني، مقطع فيديو لحسين الجوهري خلال لقاءه في برنامج “حديث القاهرة” من تقديم خيري رمضان، وأرفق مع الفيديو التعليق التالي: “يا حسين يا حبيبي أنا معاك و بدعمك وبدعم حملتك الإنسانية السامية وسلامي لصديقي وحبيبي أستاذ خيري رمضان وعندي فكرة أتمنى رعايتها ودعمها من أجل كل مريض فكره مش هتخلي مريض واحد في مصر يمد إيده لحد”.

فكرة تامر حسني لعلاج مرضى ضمور العضلات في مصر

وأضاف “تامر”: “لو مليون مصري اشترك فيها هنحل أزمة الأمراض المكلفة في مصر كلها ،، مليون مصري بس من ال 120 مليون مصري هيتطوعوا على حساب معين للتبرع وهيكون في لجنة مسؤولة من جهة رسمية مسؤولة في الدولة بتقييم الحالة ماديا والمليون مشترك دول هيكونوا بيتبرعوا بشكل دائم كزكاة عنهم وعن أولادهم لخدمة مجتمع كامل وممكن نسميها مثلاً صفحة المليون أخ”.

وتابع: “كل ما تظهر حالة محتاجه رقم صعب الصفحة هتدرسها وتعلن عن الحالة وتكلفتها التبرع هيبقى في حدود من20 جنيه ل 40 حسب الحاله بس ساعتها أول ما هنعلن هنجمع الفلوس في ثانية لكل المحتاجين وكل المقتدرين اللي ربنا هينور قلوبهم و هيشتركوا في الحساب ده مش هيحسوا أنهم دفعوا حاجه بس هينقذوا حياة اطفال كتير وناس كتير محتاجه، ومين عارف جايز الفكره دي تخلي مفيش ولا واحد مريض في مصر مش لاقي يتعالج وجايز المليون مشترك يكتروا، والله والله والله دي فكره بسيطه مش هتكلف حد بس هتخدم ناس كتير هتخدم بلد هتخدم كل المحتاجين و نخليهم ميمدوش ايديهم لحد يكسفهم، ربنا خلقنا عشان نساعد بعض وزي ما علمنا رسولنا الكريم .. خير الناس انفعهم للناس يعني ربنا بيحب الناس اللي بتنفع الناس وأي صدقه بتخرج من أي حد مستحيل تنقص ماله بالعكس هيضاعفها ربنا في رزقه وهيكرمه و يطهره ويرفع عنه بيها يارب الفكره دي تتحقق”.