شاهد.. ابنة هيفاء وهبي وهى تحتفل بعيد ميلادها عبر انستجرام

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 26 يونيو 2022 03:28 مساءً - شاركت زينب فياض ابنه الفنانة هيفاء وهبي متابعيها الاحتفال بعيد ميلادها عن طريق موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت ابنة هيفاء وهبى وهى ترتدي فستانا طويلا لونه يميل للون الأخضر مكشوف من منطقة الصدر وشعر منسدل مموج علي كتفيها وأمامها كعكة عيد ميلاد كبيرة مزينة بحرف z.

وشاركت ابنة هيفاء وهبى جمهورها عن طريق خاصية الاستوري بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام" الهدايا التي حصلت عليها كما تفعل والدتها الفنانة هيفاء وهبي.

واشتهرت زينب فياض بفيديوهاتها مع بناتها التي تشاركها مع الجمهور وتظهر فيها تغني.

ويذكر ان زينب نصر فياض هي من مواليد 24 يونيو 1993، وتبلغ من العمر 27 سنة، ولديها ابنتان حفيدات هيفاء وهبي.