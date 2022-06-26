تعرف على رسائل النجوم لـ نوال الكويتية بعد وعكتها الصحية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 26 يونيو 2022 03:28 مساءً - تلقت الفنانة نوال الكويتية رسائل لعدد من نجوم الفن بعد الوعكة الصحية الخاطفة التي مرت بها مؤخرا، واستدعى إلغاء حفلها في موسم جدة بالمملكة العربية السعودية، الذي كان مقرر له يوم 1 يوليو المقبل.

وكتب الفنان رابح صقر ، تغريدة وجهها للفنان نوال الكويتية، قال فيها: «‏‎سلامتك يا أم حنين ماتشوفين شر .. وقدامك العافية»، بينما كتب سالم الهندي قائلا: «‏‎سلامتك أم حنين وما تشوفين شر».

إلغاء حفل نوال الكويتية

أعلنت شركة روتانا، إلغاء حفل المطربة نوال الكويتية، الذي كان من المقرر إقامته 1 يوليو المقبل في السعودية ضمن حفلات موسم جدة، بسبب تعرضها لوعكة صحية طارئة.

ونشرت شركة روتانا، بيانا عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، جاء فيه: تنويه بسبب وعكة صحية طارئة، تتعذر مشاركة قيثارة الخليج نوال الكويتية، في الحفل الذي من المقرر أن يقام في تاريخ 1 يوليو، في جدة ضمن حفلات موسم جدة، نأسف بإبلاغ الزوار الكرام وبذلك سيتم استرجاع المبالغ المستحقة لمشتري التذاكر ونتمنى الصحة والسلامة العاجلة للفنانة نوال الكويتية.