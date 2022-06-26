اليوم.. عرض الأفلام الفائزة بمهرجان الإسماعيلية في مكتبة الإسكندرية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 26 يونيو 2022 02:22 مساءً - في إطار التعاون بين مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة ومكتبة الإسكندرية، يعرض اليوم الأحد في السابعة مساء مجموعة من الأفلام الفائزة بالدورة الــ ٢٣ لمهرجان الإسماعيلية، وذلك بمكتبة الإسكندرية.

ومن المقرر أن يتم عرض فيلم (هيزيا) الحائز علي جائزة لجنة تحكيم الفيلم الروائي القصير، وفيلم (كبير) الحائز علي جائزة أفضل فيلم روائي قصير، وفيلم (لم يكن بورجوني) الحائز علي جائزة لجنة تحكيم بمسابقة أفلام الرسوم المتحركة، وفيلم (العازفون المنفردون) الحائز علي جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة.

يذكر أن مهرجان الإسماعيلية يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست "زينب عزيز" سنوياً في الإسماعيلية، ويعد أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام1991.

يشار إلى أن انطلقت الـ 23 لـ مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة ، مارس الماضى في قصر ثقافة الإسماعيلية بحضور وزيرة الثقافة الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم، والسيناريست زينب عزيز رئيس المركز القومي للسينما، والمخرج سعد هنداوي رئيس المهرجان، وعدد من قيادات وزارة الثقافة، والفنانين والسينمائيين من مختلف دول العالم.