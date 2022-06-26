انت الان تتابع خبر اتفرج – فيفي عبده عملت زي رانيا يوسف على البحر بالأسود المشكوف والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة فيفي عبده صورة جديدة لها عبر خاصية الاستوري على حسابها الرسمي عبر صفحتها التواصل الاجتماعي انستجرام لتبادل الصور الفيديوهات.

وظهرت فيفي عبده، وفي تجلس علي الشاطئ قرب البحر مرتدية ما يشبه بيكيني من اللون الأسود حيث نشرت الصورة من ظهرها مع ارتداء نظارة شمسية، ما من الناحية الجمالية فقد استخدامت الكثير من المكياج وأحمر الشفاة والاكسسورات،

وعلق الكثير من الجمهور علي هذا الصورة بينها : ربنا يكملك بعقلك – والله فيفي مولعه الجو

وشاركت فيفي عبده، في مسلسل شغل عالي مع كلا من شيرين رضا، توني ماهر، بسمة داود، مروان يونس، كريم سرور وغيرهم، تأليف حسين مصطفى محرم، وإخراج مرقس عادل.