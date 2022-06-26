انت الان تتابع خبر اتفرج – درة “البدر في تمامه” بالأخضر الشفاف والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة التونسية الجميلة درة مجموعة من الصور الجديدة خلال تكريمها في مهرجان ربيع الفنون بالقيروان في تونس عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”

وظهرت درة وهي ترتدي حيث ارتدت فستان من من اللون الأخضر لطويل من منطقة الصدر والأكتاف، اما من الناحية الجماعية فقامت الفنانة في أستخدام الكثير من الاكسسوارت وظهرت بشعر منسدل على الكتفين.

وعلقت علي الصور قائلة : سعدت وتشرفت بتكريمي في مهرجان ربيع الفنون بالقيروان #تونس في دورته الرابعة والعشرون، هذا المهرجان العريق الذي تكرّم فيه كبار الشعراء والفنانين والمبدعين. شكرا لكل القائمين على المهرجان وجمهوري الحبيب أهلي في أرض جدودي.

ونالت الصور اعجاب الكثير من المتابعين والتي جاءت تعليقاتهم في حب درة مثل : تستحقي كل خير …مليوووووون مبروووووووك-دائما متألقه ومبدعه .. تستاهلي أكثر من هيك يا princess.