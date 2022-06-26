النجم براد بيت: أشعر بالوحدة والاكتئاب بعد انفصالي عن أنجلينا جولي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 26 يونيو 2022 01:25 مساءً - كشف النجم العالمى براد بيت عن الصعوبات التى واجهها فى حياته بعد انفصاله عن النجمة العالمية أنجلينا جولى وذلك خلال حوار له أجرته مجلة.

وقال براد بيت إنه يعاني من الوحدة منذ انفصاله عن أنجلينا جولي ويشعر بالاكتئاب منذ سنوات عديدة خاصة أن حياته الشخصية مليئة بالوحدة.

وكشف براد بيت عن الفترة التى قضاها فى اجتماعات مع مدمنى الكحوليات والتى خرج منها بعدد من الاصدقاء وكانت الجلسات خاصة جدا ولذلك كان بالنسبة لى نوعا من الأمان.

أثار النجم العالمي براد بيت جدلا واسعا بعد تصريحاته الأخيرة حول اقتراب نهاية مسيرته الفنية بعد 30 عاما.

وفي مقابلة مع مجلة GQ البريطانية، تحدث براد بيت عن مسيرته الفنية في هوليوود، مشيرا أن أيامه في صناعة السينما أوشكت على الانتهاء قائلا:" أعتبر نفسي في مرحلتي الأخيرة".

تابع براد بيت:"أنا واحد من تلك المخلوقات التي تتحدث من خلال الفن أريد فقط أن أصنعه دائمًا، لذا إذا لم أجد ما يستحق أن أقدمه، فسأبتعد بطريقة ما".