زيادة وزن وائل كفوري تثير الجدل..تفاصيل

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 26 يونيو 2022 11:22 صباحاً - أثار فقدان الفنان اللبناني وائل كفوري، للكثير من الوزن في آخر ظهور له خلال حفله في الكويت، حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد انتشار شائعات حول إصابته بمرض السرطان وسعيه لإخفاء الأمر.

ونفت عدداً من المصادر المقربة للفنان وائل كفوري، ما تداوله حول إصابته بمرض السرطان، مؤكدين أن خسارته للوزن جاءت نتيجة الحادث الذي تعرض له منذ أشهر في منطقة جبيل بسيارته ونقل إلى المستشفى لعدة أيام.

وأكدت المصادر، أن وائل كفوري لا يعاني من أي أمرض، قائلين: "لا يعاني من شيء وصحته جيدة وخالي من الأمراض الخبيثة والمخيفة".