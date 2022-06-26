وزيرة الثقافة تعقد مؤتمرا صحفيا لإعلان أسماء الفائزين بالدورة الثانية من جائزة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 26 يونيو 2022 11:22 صباحاً - تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية تعقد الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة مؤتمرا صحفيا لإعلان أسماء الفائزين بالدورة الثانية من جائزة الدولة للمبدع الصغير وذلك في الواحدة ظهر الثلاثاء 28 يونيو بمقر المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي وبحضور اعضاء اللجنة العليا للجائزة .

يحضر المؤتمر مجموعة من الإعلاميين ووكالات الأنباء العالمية والمحطات التليفزيونية الأرضية والفضائيات العربية والأجنبية والشبكات الاذاعية ومختلف وسائل الاعلام .