محمد ثروت يخضع لجراحة عاجلة في القلب في أحد المستشفيات

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 26 يونيو 2022 11:22 صباحاً - خضع الفنان محمد ثروت، لجراحة عاجلة في القلب في أحد المستشفيات الكبرى وكتب نجله أحمد ثروت، عبر حسابه على موقع “الفيسبوك”: "ابويا وحبيبي بيعمل عملية في القلب دلوقتي، دعواتكم بالشفاء.. ربنا يقومك لينا بالسلامة يا حبيبي ".

كما كشف أحمد ثروت عن سبب عدم وجوده مع والده قائلا : "أول مرة معرفش أكون جنبك وده شيء صعب بالنسبة لي بسبب إصابتي بكورونا.. بس الدنيا كلها بتدعيلك وكل الخير اللي أنت سعيت فيه وزعته من زمان بيترد لك في الدعاء من محبيك».

وأضاف: «الحمد لله ربنا استجاب لدعواتهم، ألف حمدا لله على سلامتك، وربنا يتم شفاك على خير يا أبو قلب كبير».