زواج الفنان وائل رمضان يشعل الوسط الفني ومواقع التواصل ويصدم طليقته سلاف فواخرجي.. والمفاجأة في عروسته ملكة الجمال!

الرياض - محمد الاطلسي - ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر زواج النجم وائل رمضان من كاريس بشار بعد انفصاله من النجمة سلاف فواخرجي. ونفى مصدر مقرب من وائل رمضان الأمر مؤكدا أنه مجرد شائعة تم تداولها بعد انفصال رمضان عن سلاف فواخرجي.

وفجّرت الفنانة السورية سلاف فواخرجي مفاجأة بحديثها لأول مرة، عن سبب خلافها مع زميلتها الفنانة كاريس بشار. وحلّت سلاف ضيفة على برنامج (كتاب الشهرة)، مع الإعلامي علي ياسين، على شاشة الجديد. خلال اللقاء، تحدّثت سلاف عن سبب الخلاف الذي لطالما شاع الحديث عنه في الوسط الفني، فقالت إن كاريس بشار قامت بتخريب حفل زفافها، إذ حضرت إلى الحفل، ولم تكن مدعوة، وأقامت حفل عيد ميلاد لها وسط زفافها. وأكدّت سلاف أنها لا تنسى هذا اليوم على الإطلاق، فاستمرت بالبكاء لعام كامل جرّاء هذا الحادث المؤلم، لدرجة لم تستطع حتى اللحظة مشاهدة حفل زفافها عبر الفيديو. وفي سؤال حول إمكانية العمل مع كاريس، قالت إنها لا تتمنّى أن يجمعهما عمل. وقبل سنوات عديدة، كانت كاريس بشار قد رفعت دعوى قدح وذم ضد سلاف فواخرجي، لاتهامها بالإساءة إليها، خلال مقابلة مع الصحفي ربيع هنيدي، وصفت فيها تصرف كاريس بـ”الوقاحة وقلة الأدب”.

وفي سؤال حول إمكانية العمل مع كاريس، قالت إنها لا تتمنّى أن يجمعهما عمل. وقبل سنوات عديدة، كانت كاريس بشار قد رفعت دعوى قدح وذم ضد سلاف فواخرجي، لاتهامها بالإساءة إليها، خلال مقابلة مع الصحفي ربيع هنيدي، وصفت فيها تصرف كاريس بـ”الوقاحة وقلة الأدب”. وكانت كاريس قد صرّحت في برنامج (تفاعلكم) قبل عام أنها كسبت القضية وتنازلت عن الحقوق المادية، كما أكدّت أنه لا يوجد أي خلاف من طرفها. وكانت سلاف فواخرجي قد أعلنت انفصالها عن زوجها الفنان وائل رمضان في شهر إبريل/ نيسان الماضي، بعد زواج دام 22 عاماً، وتخلله طلاق لثلاث سنوات من عام 2000 إلى 2003.