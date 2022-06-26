انت الان تتابع خبر ريم البارودي نبهر الجميع بإطلالة ملائكية وتثير الجدل بشأن ارتباطها.. صور والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت مؤخرًا الفنانة الجميلة ريم البارودي بمشاركة محبيها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، مجموعة من الصور الجديبدة من أحدث جلسة تصوير لها، واستطاعت من خلالها أن تنال على إعجاب العديد من متابعيها ومحبيها.

ريم البارودي تخطف القلوب بإطلالة ساحرة

تألقت الجميلة ريم البارودي بإطلالة رائعة، نجحت من خلالها أن تلفت لها الأنظار وتخطف القلوب، فقد ظهرت بملامح كلها أنوثة، وذلك من خلال قيامها بارتداء فستان سوارية بسيط، والاستعانة ببعض لمسات المكياج الناعم البسيطة بألوانه الترابية الصريحة، وقد جاءت معلقة على تلك الصور قائلة: “لا تختر شخصًا جميلاً، اختر شخصًا يجعل حياتك جميلة”

قامت ريم البارودي بارتداء فستان تايبست، تميز بتصميمه الرائح، فجاء مفتوح من الظهر وطويل وبدون أكماك، كما أنه تميز بلونه الرائع من أحد درجات الموف، بالإضافة إلى أنها فضلت اختيار تسريحة شعر كلاسيكية، وبعض لمسات المكياج الترابي الصريح مع بعض الألوان اللامعة.

كما أن ريم البارودي قامت باختيار بعض المجوهرات الألماسية لتطل من خلالهم بإطلالة ساحرة تنال على إعجاب محبيها ومتابعيها، فقامت بارتداء سلسلة ظهر، وبعض المجوهرات الرقيقة والقيمة الأخرى، بالإضافة إلى أنها تعمدت إظهار تاتو موجود على كتفها بالخلف، لتزيد من تألق تلك الإطلالة.