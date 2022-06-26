”موسم جدة السياحي 2022” يتجاوز الخمسة ملايين زائر

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 26 يونيو 2022 10:25 صباحاً - مع اقتراب ختام موسم جدة 2022؛ أعلن المسئولون عن فعاليات الموسم؛ تجاوز زواره حاجز الخمسة ملايين زائر من داخل المملكة وخارجها من مختلف الجنسيات والأعمار، وذلك منذ انطلاقته في بداية شهر مايو الماضي، حيث من المقرر أن ينتهي في الثاني من يوليو المقبل.

واستهدف موسم جدة 2022، استقطاب الزوار من داخل المملكة وخارجها استمتعوا بالتجارب العالمية التي تم استقطابها لأول مرة خاصة والعروض الحية التفاعلية التي تعايش معها الزوار في مختلف مناطق الفعاليات الـ9.

وشهد الموسم تحت شعار "أيامنا الحلوة" 60 يوما من الألعاب النارية، و60 لعبة ترفيهية و70 تجربة تفاعلية، و4 معارض عالمية و8 حفلات غنائية عالمية، و20 حفلة غنائية عربية، و7 مسرحيات عربية إلى جانب مسرحيتين عالميتين، حيث توزعت الفعاليات بعدة مناطق بمدينة جدة المطلة على ساحل البحر الأحمر.

ونظم القائمون على "موسم جدة" جولة لإعلاميين من ممثلي وكالة أنباء الشرق الأوسط والصحف والمجلات والقنوات الفضائية والإذاعات من عدد من الدول العربية، للاطلاع علي مقومات مدينة جدة السياحية والتاريخية والثقافية والبحرية التي تعد وجهة سياحية دائمة في المنطقة.

وفي "جدة بيير" إحدى مناطق الفعاليات التسعة - التي تعد أكبر مدينة ألعاب متنقلة على ساحل البحر الأحمر -، يجد الأسر وأطفالهم وجها جديدا للترفيه عبر أكثر من 39 لعبة ترفيهية تناسب كافة الأعمار، كما تشهد منطقة "سيتي ووك" إقامة فعاليات متنوعة في 9 مواقع بعضها تقام لأول مرة على مستوى المنطقة.

كما شهد الموسم أكثر من 2800 يوم فعالية، من عروض وتجارب وألعاب ومعارض ومسارح وحفلات، وأكثر من 36 عرضا وتجربة وفعالية تقام في المملكة للمرة الأولى وأكثر من 6 فعاليات هي الأولى من نوعها عالميا، منها معرض "سوبر تان لي كوميك كون 2022" الذي وافق إقامته في منطقة سوبر دوم، الذكرى المئوية لأسطورة قصص الكوميك ستان لى، ومهرجان الثقافة الكورية "كي بوب" الذي سيختتم به الموسم فعالياته.

وحظيت منطقة "جدة التاريخية" وسط المدينة بإقبال لافت من السياح والزوار الأجانب للاطلاع على التنوع الثقافي والحضاري الذي تتميز به المنطقة.

وفي منطقة "نادي جدة لليخوت" سيجد السياح مكانا مميزا لعشاق البحر وتجارب المطاعم العالمية والأجواء البحرية الفاخرة، وسط الألعاب النارية مساء كل يوم.

واستقطبت "جدة جنغل" عشاق الطبيعة والأدغال والحيوانات البرية والطيور، وسط أكثر من ألف نوع من الحيوانات، تجاوز بعضها عمره 150 عاما، ونحو 200 نوع من الطيور النادرة، كما تتيح "جنغل" تجربة الغابة والسفاري.

وسجلت مناطق فعاليات موسم جدة، حضورا مميزا من الزوار تجاوز الخمسة ملايين زائر، استمتعوا بالعروض المقدمة والبرامج الترفيهية والتجارب الجديدة الفريدة من نوعها على مستوى العالم.

وقد عكس حجم الإقبال المتزايد على مناطق فعاليات موسم جدة مكانتها السياحية والترفيهية والتاريخية المميزة وتنوع الخيارات فيها وتميز فعالياتها والتي جعلتها مقصدا للسياح والزوار من مختلف دول العالم، وتلبية فعالياتها لمختلف الأعمار والأذواق.

وتعكس أرقام الزوار التقدم المحرز للمملكة في مجال صناعة الفعاليات والمعارض واجتذابها رؤوس الأموال والاستثمارات في هذا المجال، واستقطابها للتجارب والمعارض العالمية.

وتعد مدينة جدة مكانا آسرا وجاذبا للسياحة قديما وحديثا، وواجهة بحرية مثالية للاستثمار السياحي في الوقت الحالي ليس لأبناء المنطقة والمملكة فحسب، بل على مستوى دول الخليج والوطن العربي، لذلك حرصت الدولة على تطوير مدينة جدة، وانخرطت بضخ المشاريع الكبرى لاستثمارها سياحيا، كمشروع تطوير جدة التاريخية التي أصبحت معلما هاما وإحدى مناطق فعاليات موسم جدة 2022.