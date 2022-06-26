انت الان تتابع خبر فيلم واحد تاني يستمر في احتلال صدارة شباك التذاكر بإيرادات 62 مليون جنيهًا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ظل فيلم واحد تاني للفنان أحمد حلمي، متربعًا على عرش شباك التذاكر، منذ بداية عرض الفيلم في دور العرض السينمائي بعيد الفطر وحتى الآن.

وقد حقق الفيلم ليلة الجمعة إيرادات بلغت 404,597 ألف جنيهًا، ليصل إجمالي إيرادات الفيلم حوالي 62 مليون جنيهًا.

فيلم واحد تاني من بطولة أحمد حلمي، سيد رجب، عمرو عبد الجليل روبي، نسرين أمين، أحمد مالك، نور إيهاب، من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، وهو الفيلم الذي شهد عودة أحمد حلمي إلى السينما، بعد غياب استمر 3 سنوات.

تدور أحداث فيلم واحد تاني حول أخصائي اجتماعي يعمل في مصلحة السجون، وذات يوم يجتمع مع زملاء الدراسة القدامى، ويجد أنهم جميعًا حققوا نجاحات في حياته إلا هو فشل فيها، ولذلك يقرر تغيير حياته، وإعادة الشغف إلى نفسه من جديد.