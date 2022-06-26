انت الان تتابع خبر قمر من يومها.. نرمين الفقي تبهر متابعيها على إنستجرام بصورة جديدة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في أحدث إطلالة لها، أبهرت الفنانة نرمين الفقي متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، والذين أبدوا إعجابهم الشديد بجمالها ورقة إطلالتها.

وقد نشرت “نرمين” من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، صور جديدة لها، ظهرت فيها وهي تضع ميكاج هادئ، وشعرها منسدل على كتفيها، وهي الإطلالة التي نالت إعجاب المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد علق بعض المتابعون على أحدث إطلالة لـ “نرمين”، فقد قال متابع: “ملاك ونازل من السما”، وقال متابع آخر: “جميلة الجميلات برنسيسة مصر وقلبي”.

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة نرمين الفقي هو مسلسل أبو العروسة الجزء الثالث، والذي شاركها في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم على رأسهم سيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، ولاء الشريف، صفاء الطوخي، من تأليف وإخراج هاني كمال.

كما ظهرت الفنانة نرمين الفقي كضيف شرف في الجزء السادس من مسلسل “الكبير أوي”، والذي عُرض في رمضان 2022، وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.