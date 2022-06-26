انت الان تتابع خبر نادية مصطفى: والدة آمال ماهر قالت إن بنتها هتطلع لايف في الوقت المناسب والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت المطربة نادية مصطفى، عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية، أن شائعات اختفاء المطربة آمال ماهر، جعلتها تتواصل مع أسرتها للاطمئنان عليها.

وأضافت :نادية” خلال مداخلتها الهاتفية في برنامج “حضرة المواطن”، أنها لم تكن تعلم مصدر خبر اختفاء “آمال” ولذلك قرر أعضاء النقابة التواصل معها من أجل معرفة الحقيقة، مشيرة إلى أنها كان معها رقم شقيها وهو الرقم الوحيد الذي تعرفه من أسرتها، وعندما تواصلت معه أخبرها أن “آمال” بخير، كما أخبرتها بذلك والدتها، وطلبت منها أن ترد النقابة بالنيابة عن آمال.

وأشارت عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية، إلى أنها طلبت من أسرة “آمال” الظهور في بث مباشر لطمأنة جمهورها، وقالت والدتها بأنها سوف تظهر في الوقت المناسب، مؤكدة أنها أبلغت الرسالة كما هي، لأنه ما على الرسول إلا البلاغ.