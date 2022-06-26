انت الان تتابع خبر من داخل حمام السباحة.. غادة عبد الرازق تطل على متابعيها من جديد على إنستجرام والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أطلت الفنانة عبد الرازق من جديد على متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، عبر مجموعة صور نشرتها على سابها بإنستجرام.

حيث نشرت “غادة” من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” مجموعة من الصور، ظهرت فيها وهي بداخل حمام السباحة، تستمتع بعطلتها الصيفية، وقد تفاعل معها الآلاف من المتابعين بالإعجابات والتعليقات.

يُذكر أن أخر أعمال الفنانة غادة عبد الرازق هو مسلسل “لحم غزال” والذي عُرض في رمضان 2021، وشاركها في بطولة المسلسل مجموعة من النجوم أبرزهم عمرو عبد الجليل، وفاء عامر، شريف سلامة، أحمد خليل، أحمد صفوت، محمد شاهين، مي سليم، وليد فواز، من تأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة.