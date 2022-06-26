انت الان تتابع خبر اتفرج الظهور الأول لـ ياسمين عبد العزيز بعد شائعة انفصالها عن زوجها والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ظهرت الفنانة ياسمين عبد العزيز للمرة الأولى بعد أزمتها الصحية الأخيرة، وشائعة انفصالها عن زوجها الفنان أحمد العوضي.

حيث نشرت “ياسمين” من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، صورة ظهرت فيها رفقة صديقتيها، ووضعت مع الصورة رمز القلب.

وقد لاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا من متابعي “ياسمين” على مواقع التواصل الاجتماعي، والذين أبدوا سعادتهم برؤيتها مرة أخرى.

أزمات ياسمين عبد العزيز تضعها في صدارة التريند

يُذكر أن الفنانة ياسمين عبد العزيز، تصدرت تريند جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة، وذلك بعد الأزمة الصحية التي ألمت بها في أول يونيو الجاري، ثم الخلاف الذي حدث بينها وبين زوجها الفنان أحمد العوضي وشائعات الانفصال التي طاردتهما، وبعدها أزمتها مع شقيقها وتراشقهما على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان مسلسل “اللي مالوش كبير” هو أخر أعمال الفنانة ياسمين عبد العزيز، والذي عُرض في رمضان 2021، وشاركها في بطولته أحمد العوضي، دينا فؤاد، خالد الصاوي، عايدة رياض، فتوح أحمد، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، بدرية طلبة، من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.